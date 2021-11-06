Принимающий пищу во время голодовки Саакашвили попал на видео

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Пенитенциарная служба Грузии разместила видео, где бывший президент страны Михаил Саакашвили, несмотря на голодовку, принимает пищу.

- В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как бывший грузинский лидер ест кашу, а рядом с ним стоит бутылка с соком.

Ранее о том, что Саакашвили ест кашу и пьет соки, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Он добавил, что политик на сегодняшний день чувствует себя хорошо, все его жизненные показатели в норме, в «срочной» госпитализации знаменитый арестант не нуждается. Брегадзе также отметил, что обеспечивать безопасность экс-президента гораздо проще, чем в гражданской.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.