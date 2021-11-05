В Минюсте Грузии рассказали, что Саакашвили ест каши и пьет соки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - сказал Брегадзе.