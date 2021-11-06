В Индии сообщили, что шесть городов мира рискуют уйти под воду к 2030 году из-за глобального потепления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета India Times составила список из шести городов, которые рискуют уйти под воду к 2030 году из-за глобального потепления. Журналисты создали материал на основе карты организации Climate Central, изучающей климат.

По мнению авторов, первым пострадает Амстердам, несмотря на умение голландцев защищаться от наводнений. Далее идет порт Басра в Ираке, который находится на заболоченной местности.

Также угрожает опасность Новому Орлеану. Журналисты подчеркнули, что у города есть система дамб, но городским властям все равно нужно сделать больше, чтобы наводнения не случилось.

Кроме того, наводнение грозит Венеции. Авторы указали, что город уже каждый год погружается под воду на два миллиметра.

Восточная часть вьетнамского Хошимина находится под угрозой, так как город расположен рядом с рекой Меконг. Может затопить и город Калькутта в Индии.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что возможность мирового сообщества сдержать повышения температуры на планете на полтора градуса Цельсия быстро исчезает. Глава МВФ указала на пробелы в амбициях и политике международного сообщества по проблеме изменения климата, призвав страны принимать значительные меры для борьбы с потеплением. По словам Георгиевой, если не менять существующую сегодня мировую политику, то к 2030 году выбросы углерода будут на много выше, чем предполагается. Как она заявила, в таком случае для сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия нужно будет сократить выбросы на 55%, а для удержания на отметке 2 градуса Цельсия — на 30%.