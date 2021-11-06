В США приостановили правило об обязательной вакцинации работников крупных компаний

В Соединенных Штатах приостановили правило об обязательной вакцинации работников крупных компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки вынес решение по поводу правила об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников крупных компаний. Согласно документу, действие правила должно быть приостановлено.

Суд сослался на «серьезные законодательные и конституционные вопросы».

- Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу, — гласит текст решения суда.

Ранее появилась информация, что тысячи сотрудников американских разведывательных органов могут быть уволены из-за отказа делать прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщал член Комитета по разведке Палаты представителей Крис Стюарт, к концу октября в нескольких разведывательных ведомствах не сделали прививку как минимум 20% сотрудников, в некоторых структурах — до 40%. Конгрессмены и сенаторы обеспокоены сложившейся ситуацией, так как эти ведомства играют значительную роль в обеспечении национальной безопасности. Национальный комитет Республиканской партии США сообщил, что подаст в суд на решение властей страны.