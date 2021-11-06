Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались разнорабочими

Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве были разнорабочими. Фото: скриншот видео

Четверо мужчин, которые напали на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

- Гражданами Российской федерации они (трое братьев Гасановых -прим.ред.) стали более девяти лет назад. Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы (в Москве). Это категория разнорабочих, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, четверо мужчин избили отца на глазах маленького сына. Как позже сообщил пострадавший, что один из нападавших ударил мальчика по лицу. Уголовное дело о нападении переквалифицировали со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство», а также и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, участников преступления проверят на причастность к совершению других преступлений.