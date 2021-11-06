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Происшествия6 ноября 2021 14:40

МВД РФ: среди задержанных по делу о нападении в Новой Москве уроженец ближнего зарубежья и трое россиян

В ведомстве рассказали о задержанных
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МВД РФ: среди задержанных по делу о нападении в Новой Москве уроженец ближнего зарубежья и трое россиян

МВД РФ: среди задержанных по делу о нападении в Новой Москве уроженец ближнего зарубежья и трое россиян

Фото: Александр ДЫБИН

Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, а еще один - уроженец ближнего зарубежья. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук.

«Ими (задержанными) оказались трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», - сообщил замначальника.

Напомним, четверо мужчин избили отца на глазах маленького сына. Как позже сообщил пострадавший, что один из нападавших ударил мальчика по лицу.

Как писал сайт kp.ru, уголовное дело о нападении переквалифицировали со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство», а также и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, участников преступления проверят на причастность к совершению других преступлений.