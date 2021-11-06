Трэвис Скотт заявил, что поможет семьям погибших на его выступлении в Техасе

Рэпер Трэвис Скотт заявил, что опустошен из-за трагедии на его выступлении в Техасе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский рэпер Трэвис Скотт, на выступлении которого погибло восемь человек, прокомментировал случившееся.

В социальной сети Twitter музыкант опубликовал пост, в котором сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами. Также рэпер намерен поддержать семьи погибших на музыкальном фестивале.

- Я абсолютно опустошен из-за того, что произошло прошлой ночью. Я молюсь за семьи пострадавших и всех, на кого повлияла трагедия на Astroworld Festival, — написал Трэвис Скотт.

Напомним, в пятницу, 5 ноября, по меньше мере восемь человек погибли и несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival, который проходил в Техасе. Двухдневное мероприятие собрало на своей площадке около 50 тысяч человек. Второй день отменили. Отмечается, что давка произошла в ходе выступления рэпера Трэвиса Скотта, когда зрители попытались протолкнуться ближе к сцене, что вызвало панику.