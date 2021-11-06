Оппозиция Грузии дала властям 24 часа на госпитализацию голодающего Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Оппозиция Грузии выдвинула властям страны ультиматум, потребовав госпитализировать экс-президента республики Михаила Саакашвили. Как заявил глава партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, если Саакашвили не будет доставлен в гражданский госпиталь, оппозиция соберет масштабный митинг.

Об этом Ника Мелия заявил в ходе акции протеста, которая прошла у тюрьмы города Рустави 6 октября. В ней содержится задержанный в Грузии Саакашвили - против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел.

"Мы даем властям 24 часа, чтобы они доставили его в гражданский госпиталь. Есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией", - цитирует Мелия ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, пенитенциарная служба Грузии разместила видео, где бывший президент страны Михаил Саакашвили, несмотря на объявленную голодовку, принимает пищу. По словам сторонников экс-президента, он не ест с момента задержания, 1 октября.