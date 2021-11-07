Захарова заявила, что диалог РФ и США по стратегической стабильности идет, несмотря на разногласия

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ и США осознают необходимость развития диалога по вопросам стратегической стабильности. Как отметила дипломат, представители стран ведут работу в этом направлении, несмотря на существующие разногласия.

Как рассказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", США в последние годы сделали немало, чтобы дестабилизировать "стратегическую стабильность". Однако с американской стороны, как и с российской, есть понимание необходимости создать две тематические рабочие группы.

Обнадеживающими событиями в отношении двух государств Захарова назвала саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Вашингтоне посоветовало пресс-секретарям госдепа и Минобороны США обратить внимание на деятельность собственных Вооруженных сил (ВС), которые «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос».