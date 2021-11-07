Илон Маск попросил пользователей Twitter решить, должен ли он продать 10% акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter. Миллиардер решил узнать их мнение о том, следует ли ему продать 10% своих акций основанной им компании Tesla.

Маск напомнил, что правительство США в последнее время все чаще говорит о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому, заявил предприниматель, он хочет продать часть своих акций.

"Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции. Я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", - написал Маск.

Он пообещал, что примет то решение, за которое проголосует большинство. На это у пользователей есть ровно сутки. На данный момент за продажу выступили 54,2 процента проголосовавших. Голос отдали более миллиона человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о своей готовности потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.