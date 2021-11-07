Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram 5 млн рублей штрафа

Telegram ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с мессенджера Telegram штрафов на общую сумму в 5 миллионов рублей. Компания получила их за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

Как сообщается в электронном банке данных исполнительных производств, 5 миллионов рублей взыскиваются по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. По одному решению мессенджер должен заплатить 2,5 миллиона рублей, по второму - столько же.

Всего за отказ удалять запрещенный контент Telegram был оштрафован на 35 миллионов рублей. В законную силу уже вступили постановления о штрафах на 5 и еще 5 миллионов. Сроки их добровольного погашения уже истекли.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле 2021 года суд оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. В тот же день суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. Всего мессенджер ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.