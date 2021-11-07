Экс-посол Украины в США обвинил Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"

Дороги на Украине ремонтируются в рамках программы "Большое строительство" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что в стране были отремонтированы дороги. Экс-дипломат пожаловался как на качество покрытия, так и на то, что по этим дорогам в Киев будет проще приехать "русским танкам".

Свое мнение о дорогах, которые строятся в рамках кампании "Большое строительство, Чалый выразил в эфире телеканала "Эспрессо". Он заявил, что, укладывая дорожное покрытие, Зеленский "подыгрывает" российской армии.

"Эти дороги, которые строятся сейчас (к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят), на будущий год-два русский танк там хорошо пройдет, просто на Киев", - выразил мнение Чалый.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до украинской территории всего за одни сутки. Как заявил политик, президент России Владимир Путин построил для этого несколько железных дорог.