В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

Для лиц старше 60 лет власти планируют приостановить действие транспортной карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана решили ввести запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Ограничение коснется всех лиц старше 18 лет, сообщает пресс-служба преизидента республики.

Отмечается, что в общественный транспорт будут пускать только по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Исключением будут дети младше 18 лет - их ограничения не коснутся. Ввести новые ограничительные меры местные власти намерены уже через две недели.

У лиц старше 60 лет, если у них нет QR-кода или справки о медотводе, будет приостановлено действие транспортных карт. Невакцинированные пожилые жители республики также должны находиться на обязательной самоизоляции.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выступил за введение QR-кодов по всей России и штрафы за их отсутствие.