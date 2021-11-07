18 человек погибли в крупном ДТП в Мексике

Несколько автомобилей полностью сгорели. Фото: съемка очевидцев, соцсети

На трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла, произошло крупное ДТП. Грузовик врезался в шесть автомобилей, что привело к крупному возгоранию и человеческим жертвам.

Инцидент произошел в субботу 6 ноября, говорится в заявлении Управления федеральных дорог и мостов Мексики. По предварительным данным, грузовик не смог избежать аварии из-за неисправности тормозов. В результате несколько автомобилей полностью сгорели.

Погибли водитель грузовика и еще 18 человек. На месте ДТП работают пожарные и спасатели. Движение по трассе перекрыто.

Как ранее писал сайт kp.ru, 13% мексиканцев, проживающих в трех штатах и столице, оказались обесточенными из-за мощного землетрясения, которое произошло в юго-западной части Мексики. Речь идет об 1,6 млн человек, проживающих в Мехико, а также штатах Герреро, Морелосе и Оахаке.