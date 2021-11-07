Премьер Ирака не пострадал в результате атаки резиденции заминированным беспилотником

Покушение на политика провалилось Фото: pixabay.com

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми вышел на связь после совершенного на него покушения. По сообщению сил безопасности страны, преступники заминировали беспилотник и намеревались атаковать резиденцию политика в "зеленой зоне".

Как сообщил телеканал Al Arabiya, попытка покушения на жизнь аль-Казыми провалилась. Отмечается, что сейчас силы безопасности Ирака предпринимают необходимые меры, связанные со случившимся.

Сам премьер-министр вышел на связь через Twitter. Он подтвердил, что с ним все в порядке.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал Мустафа аль-Казыми.

На данный момент, как пишут местные СМИ, глава правительства находится в безопасном месте.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сильный взрыв прозвучал в йеменском Адене в воскресенье, 10 октября. На воздух взлетел заминированный автомобиль, который должен был нанести ущерб проходящей мимо автоколонне с местными чиновниками.