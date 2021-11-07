Премьер Баварии призвал как можно скорее запустить "Северный поток - 2"

Маркус Зёдер напомнил, что в связи с выходом из ядерной и угольной энергетики стране не хватает ресурсов Фото: REUTERS

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы.

"Целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток - 2", чтобы привести в порядок цены на газ. Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой", - заявил Зёдер в интервью Funke.

Премьер-министр подчеркнул, что стране нужна разумная стратегия обеспечения энергоснабжения накануне выхода из угольной и атомной энергетики. В текущих условиях, отметил Зёдер, Баварии все больше недостает ресурсов и в связи с этим растет необходимость в надежном источнике газа - газопроводе "Северный поток - 2".

Как ранее писал сайт kp.ru, новый руководитель министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт заявил, что проект "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности Европы.