Тимошенко обвинила власти Украины в энергетической катастрофе

Юлия Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина впервые со времен распада СССР не накопила необходимый запас газа для прохождения отопительного сезона, хотя могла заполнить хранилища по минимальной цене еще летом, заявила лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса, - подчеркнула Тимошенко. - Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене".

Лидер фракции "Батькивщина" отметила, что за ошибки властей платить теперь придется всему населению Украины.

"Вы понимаете, какая это катастрофа, - заявила Тимошенко. - Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие".

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуацию на рынках энергетических ресурсов Украины охарактеризовали как катастрофическую в национальной Федерации работодателей страны.

Бизнес-сообщество Незалежной подчеркнуло, что местным предпринимателям приходится платить за газ в 4-5 раз больше, чем их конкурентам за рубежом.

Федерация работодателей предупредила, что такая ситуация может привести к крайне негативным экономическим последствиям, в том числе массовым сокращениям работников, закрытиям компаний, уменьшению налоговых поступлений в казну и росту числа трудовых мигрантов.