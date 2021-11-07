Эстонские военные по ошибке обстреляли машину британских союзников

Военнослужащие из Эстонии открыли огонь по автомобилю с британскими военными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие из Эстонии, проходящие службу на военной базе Гао в Мали, открыли огонь по автомобилю с британскими военными, сообщает издание Postimees.

По информации журналистов, причиной стрельбы стало нарушение правил безопасности, в соответствии с которыми союзники должны заранее уведомлять о приближении к военной базе.

К счастью, обошлось без жертв. Военнослужащие из Великобритании, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь эстонских Сил обороны Таави Каротамм. Он подчеркнул, что эстонские военные верно выполнили все инструкции.

"Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила, - заявил Каротамм. - Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами подчеркнул, что власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и частной российской военной компании. По словам главы российского МИД, власти Мили обратились к ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом.