СК предъявил обвинение участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следователи пришли к выводу, что нападение угрожало жизни ребенка Фото: Кадр видео

Следственные органы предъявили обвинение четверым молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет, участвовавшим в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве в четверг, 4 ноября. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

"В вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению, - уточнили в ведомстве. - Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку".

Следователи настаивают на необходимости заключения обвиняемых под стражу. Соответствующее ходатайство направлено в Щербинский городской суд.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Новой Москве четверо молодых людей подрались с двумя прохожими, один из которых держал на руках маленького ребёнка. Молодой отец получил несколько ударов по лицу, после чего упал на землю. И чтобы не шокировать сына, предложил остановить избиение и хотя бы биться "один на один". Нападавшие не вняли этим словам.