МВД выясняет обстоятельства массовой драки в Домодедово

Подмосковные полицейские выясняют причины и обстоятельства конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Московской области инициировала проверку по факту появления видеозаписи с массовой дракой в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью в воскресенье, 7 ноября.

"Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего", - уточнили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях опубликовали видеозапись драки с участием нескольких десятков человек. По словам очевидцев, она произошла на улице Гагарина. Причины случившегося и число пострадавших пока неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 3 ноября, саратовские правоохранители сообщили о задержании участников массовой драки, случившейся в ночь с 24 на 25 октября на улице Чапаева.

Напомним, следственные органы предъявили обвинение четверым молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет, участвовавшим в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве в четверг, 4 ноября. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего.