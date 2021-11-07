В Госдуме предупредили, что американским военным кораблям приближаться к Крыму небезопасно

Военным кораблям США входить в территориальные воды России рядом с Крымом небезопасно Фото: REUTERS

США следует воздержаться от попыток вхождения военных кораблей в территориальные воды России рядом с Крымом, так как это "абсолютно небезопасно", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине, - предостерег Шеремет. - Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек".

Шеремет отметил, что Россия выступает за мирный диалог, но готова применить оружие для защиты и обороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 июня 2021 года Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender нарушил государственные границы России в Черном море, на три километра подойдя к мысу Фиолент в Крыму.

Предварительно команда эсминца получила несколько предупреждений, после чего были приняты меры. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, после чего самолет Су-24М Черноморского флота сбросил по курсу движения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) для пресечения действий британского корабля. После инцидента в МИД РФ был вызван для разъяснения ситуации военный атташе Британии.