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Здоровье7 ноября 2021 13:38

Вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса

Медик выразил уверенность, что антипрививочники "потом благодарить будут"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Если вовремя не выработать коллективный иммунитет, следующие штаммы могут быть заразнее и смертоноснее

Если вовремя не выработать коллективный иммунитет, следующие штаммы могут быть заразнее и смертоноснее

Фото: REUTERS

В России нужно ввести принудительную вакцинацию, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков в эфире "Радио России".

"Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация, - выразил мнение специалист. - Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать".

Вирусолог отметил, что если в ближайшее время не выработать коллективный иммунитет за счет вакцинации 80% населения, то в дальнейшем следует ожидать еще более заразных штаммов, которые потребуют вакцинации уже 90% жителей.

Как ранее писал сайт kp.ru, новые мутации COVID-19 делают его заразнее и смертоноснее, заявил заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Генетик уточнил, что переломить такую тенденцию можно, достигнув коллективного иммунитета. Это заставит вирус эволюционировать не в сторону заразности и смертоносности, а в направлении "преодоления сформировавшегося адаптивного иммунитета".