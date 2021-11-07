Греф заявил, что ипотека остается основным способом покупки жилья для большинства россиян

Греф заявил, что ипотека остается единственным способом покупки жилья для большинства россиян Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства граждан, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для россиян сохраняется. Такое мнение высказал глава «Сбербанка» Герман Греф, указав на широкий спектр программ с господдержкой на «первичку».

«Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется», - приводит РИА Новости слова глава «Сбербанка» по вопросу ситуации с доступности жилья в стране.

Так, согласно данным банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4 процента годовых, а на вторичном рынке - от 8,1 процентов годовых. Если речь идет о льготной программе, то ставка на квартиру в новостройке составляет от 6,05 процентов годовых, по семейной ипотеке - от 5,3 процентов, а по дальневосточной ипотеке - от 0,1 процента.

Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен на квартиры до конца текущего года.