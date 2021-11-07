Байден рассматривает различные варианты действий из-за ситуации с ценами на нефть

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий в связи с тем, что Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) принял решение не повышать уровень нефтедобычи. Такое заявление сделала министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

«ОПЕК контролирует повестку, связанную с ценами на нефть. Это картель, контролирующий более 50% поставок бензина ... Он (Байден) может призвать их нарастить поставки, но они решили на прошлой неделе этого не делать», - заявила министр в интервью телеканалу CNN, отметив, что американский лидер рассматривает «все имеющиеся инструменты».

Комментирую возможность задействования стратегического нефтяного резерва, глава ведомства отметила, что это является одним из инструментов. «Президент, конечно, рассматривает его. Я думаю, что мы посмотрим на прогноз, который выйдет во вторник», - добавила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер, выступая на саммите в Глазго, заявил, что бензин дорожает из-за нежелания России и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти.

Напомним, в ходе встречи в минувший четверг, 4 ноября, страны ОПЕК+ решили сохранить приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тысяч б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Россия и Саудовская Аравия заявили, что нарастить производство нефти в данных условиях невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.