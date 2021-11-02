Байден заявил, что бензин дорожает из-за нежелания России и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объяснил подорожание автомобильного топлива на мировом рынке пандемией коронавируса и тем, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в том числе Россия, не хотят наращивать объемы добычи нефти.

«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

«Если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти – это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти», - приводит слова Байдена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже несколько раз говорила о том, что американская администрация обсуждает с ОПЕК возможность снизить цены на нефть.