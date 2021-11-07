Семь участников массовой драки в Домодедово задержаны Фото: Александр ДЫБИН

Правоохранительные органы задержали семерых участников массового конфликта с дракой в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, где также заявили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

«Дознавателем по факту драки, произошедшей 6 ноября в Домодедове, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте», - приводит ТАСС сообщение полиции.

По предварительной информации, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. Правоохранители продолжают устанавливать остальных участников происшествия.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись драки с участием нескольких десятков человек. Как сообщил очевидцы, драка произошла на улице Гагарина. Причины случившегося и число пострадавших не назывались.