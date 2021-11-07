Взрыв прогремел в кафе в казахстанском городе Актау Фото: скриншот

Вечером в воскресенье, 7 ноября, в одном из микрорайонов казахстанского города Актау прогремел взрыв, в результате которого было разрушено двухэтажное здание, где были расположены кафе и станция технического обслуживания. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

«При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв. В результате произошло полное разрушение строения», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в департаменте, информация о пострадавших не поступала. На данный момент устанавливаются причина взрыва и площадь разрушения. Известно, что пострадали автомобили, стоящие рядом.

На место происшествия выехали пять единиц спецтехники. На месте продолжают работу спасатели.

Напомним, днем ранее, 6 ноября, в Фритауне, столице Сьерра-Леоне, въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару. Как сообщил мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр, в результате трагедии погибли более ста человек. Местные СМИ говорили, что число жертв может превысить 400 человек.