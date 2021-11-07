Видео взрыва кафе в Актау 7 ноября 2021 года попало на камеры видеонаблюдения

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Видео взрыва в кафе в казахстанском городе Актау попало на камеры видеонаблюдения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия произошла вечером в воскресенье, 7 ноября. В результате взрыва произошло полное разрушение двухэтажного здания, где были расположены кафе и станция технического обслуживания.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, информация о пострадавших не поступала. Известно, что пострадали автомобили, стоящие рядом. На место происшествия выехали пять единиц спецтехники. На месте продолжают работу спасатели.

На данный момент устанавливаются причина взрыва и площадь разрушения.

По информации Министерства здравоохранения Казахстана, Мангистауская область, где произошел взрыв, входит в «зеленую зону», то есть с самым низким риском по распространению коронавируса. Таким образом, кафе могло законно принимать посетителей.