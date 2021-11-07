Большинство пользователей Twitter посоветовало Илону Маску продать 10% акций Tesla

Предприниматель и миллиардер Илон Маск Фото: REUTERS

Большинство пользователей Twitter, проголосовавших в опросе на странице предпринимателя Илона Маска, посоветовало ему продать 10% акций Tesla. Голосование миллиардер организовал накануне, сообщив, что предоставляет возможность решить за него, как поступить с ценными бумагами основанной им компании.

Опрос длился сутки и за это время в нем приняли участие более 3,5 миллиона человек. Большинство склонились к тому, что Маску стоит продать 10% акций - за этот вариант в итоге проголосовали 57,9% пользователей. Как обещал Маск, он поддержит то решение, которое выберет большинство.

.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Илон Маск напомнил, что правительство США в последнее время все чаще говорит о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому, заявил предприниматель, он хочет продать часть своих акций.