Генштаб ВС Белоруссии: Военная доктрина Минска и Москвы не предполагает нападения на другие страны

Ранее был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король прокомментировал подписание военной доктрины белорусско-российского Союзного государства. Он подчеркнул, что документ не предполагает нападения на другие страны, так как ни Россия, ни Белоруссия никогда не были агрессорами, но хотят защищать свои территории в случае, если это понадобится.

Как заявил Король в интервью каналу СТВ, ВС Белоруссии созданы не для того, чтобы завоевывать чужие территории.

"Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами. Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там… Наши вооруженные силы созданы не для этого", - заявил Король.

По его словам, военные приготовления, напротив, исходят от других стран. Но, отмечает Король, обращать на них внимания не стоит. Таким образом, по его мнению, руководство стран-оппонентов пытается отвлечь население от внутренних проблем.

"[В Минске рассматривают] "бряцание оружием просто как провокацию", - подчеркнул Король.

Напомним, ранее на заседании высшего Госсовета Союзного государства была принята так называемая Военная доктрина: для России и для Белоруссии. Теперь страны являются военными союзниками. Сайт kp.ru объяснял, что это значит.