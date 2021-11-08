Причиной взрыва в кафе в казахстанском Актау могла стать утечка газа

Трагедия произошла в воскресенье вечером, 7 ноября. Фото: Инстаграм newsrussia_27

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров назвал возможную причину взрыва в кафе в казахстанском Актау. По его словам, к трагедии могла привести утечка газовоздушной смеси.

Как заявил Абдикадыров, это предварительная причина взрыва, на которую указывают найденные на месте происшествия два газовых баллона. Они были обнаружены и извлечены спасателями. Также, как указал хозяин заведения, под завалами находятся еще два таких баллона - каждый мощностью по 50 литров, пишет ТАСС.

Отмечается, что пострадавших на месте взрыва не обнаружено. Работники успели покинуть здание, закончив свои смены с 18:00 до 20:00 по местному времени. Взрыв произошел позднее. Сейчас на месте ЧП проводятся аварийно-спасательные работы и расчистка завалов.

Как ранее писал сайт kp.ru, трагедия произошла вечером в воскресенье, 7 ноября. В результате взрыва произошло полное разрушение двухэтажного здания, где были расположены кафе и станция технического обслуживания.