КВН празднует 60 лет в эфире

Бессменный телеведущий КВН Александр Масляков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Клубу веселых и находчивых" (КВН) в понедельник, 8 ноября, исполняется 60 эфирных лет. Первый выпуск программы вышел на экраны в 1961 году.

Как отметил бессменный телеведущий игры Александр Масляков, несмотря на преклонный возраст, КВН идет в ногу со временем. Программа давно уже не является единственным юмористическим шоу на телевидении, однако КВН остается частью жизнью многих людей. В него играют в разных школах, вузах, городах и даже странах.

"У нас играют и люди в возрасте, и, естественно студенты, и дети. Всероссийская "Юниор-лига" КВН объединяет 61 официальное региональное представительство. Общее количество детей, задействованных в КВН, - около 100 тыс. человек. Когда все начиналось, никто даже представить такого не мог", - рассказал Масляков ТАСС.

Юбилей игры будет отмечаться 23 ноября в московском Crocus City Hall. Участие в праздничном мероприятии примут звездные команды и самые известные выпускники КВН.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о награждении был опубликован на официальном сайте главы государства.