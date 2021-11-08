Нерабочие дни продлены в пяти регионах России

В большинстве регионов России режим нерабочих дней закончился 8 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общероссийские нерабочие дни, установленные с 30 октября по 7 ноября 2021 года, завершились. Однако в пяти регионов этот режим будет продлен в связи с эпидемиологической ситуацией.

В Новгородской области режим нерабочих дней с сохранением зарплаты продлен еще на неделю, до 15 ноября. К уже существующим ограничениям добавятся новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов и соляриев.

В Томской области нерабочие дни также продлятся до 15 ноября. При этом с 8 ноября для посещения многих общественных мест необходимо будет предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Без него не пустят в торговые центры, парикмахерские, кинотеатры, кафе, рестораны и во многие другие места.

В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября. В регионе также не получится бывать в большинстве общественных мест, не имея QR-кода. Школы будут работать в дистанционном режиме до 14 ноября. Так же рекомендовано поступить и вузам.

В Курской области нерабочие дни продлятся до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются - рестораны и кафе работают только на вынос или в режиме доставки, магазины без товаров первой необходимости закрыты, не работают спортзалы, кинотеатры, музеи, библиотеки. Вузы и школы будут вести обучение дистанционно.

В Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября включительно. Для посещения большинство мест скопления людей необходимо будет предъявлять QR-код, а все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны будут обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Татарстана решили ввести запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Ограничение коснется всех лиц старше 18 лет, сообщает пресс-служба преизидента республики.