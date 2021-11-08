Российско-украинская команда выиграла 1 млн долларов в финале соревнования по CS:GO

Всего в 2021 году участие в PGL Major Stockholm приняли 16 команд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала победителем турнира PGL Major Stockholm 2021. Это крупнейшее соревнование по компьютерной игре CS:GO, проходящие при поддержке компании Valve.

Члены команды Natus Vincere (NAVI) забрали главный приз турнира - 1 миллион долларов. Еще 1 миллион организаторы разделят между другими участниками соревнований. В команду победителей входят три россиянина и два украинца. Они не отдали ни одной карты за весь турнир, победив во всех играх группового этапа и плей-офф.

Всего в 2021 году участие в PGL Major Stockholm приняли 16 команд. Российские команды Gambit Esports, Virtus.pro и Entropiq заняли 3, 5 и 9 места соответственно.

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