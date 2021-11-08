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Общество8 ноября 2021 1:37

Российско-украинская команда выиграла 1 млн долларов в финале соревнования по CS:GO

Еще 1 миллион организаторы разделят между другими участниками соревнований
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всего в 2021 году участие в PGL Major Stockholm приняли 16 команд

Всего в 2021 году участие в PGL Major Stockholm приняли 16 команд

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала победителем турнира PGL Major Stockholm 2021. Это крупнейшее соревнование по компьютерной игре CS:GO, проходящие при поддержке компании Valve.

Члены команды Natus Vincere (NAVI) забрали главный приз турнира - 1 миллион долларов. Еще 1 миллион организаторы разделят между другими участниками соревнований. В команду победителей входят три россиянина и два украинца. Они не отдали ни одной карты за весь турнир, победив во всех играх группового этапа и плей-офф.

Всего в 2021 году участие в PGL Major Stockholm приняли 16 команд. Российские команды Gambit Esports, Virtus.pro и Entropiq заняли 3, 5 и 9 места соответственно.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным опроса ВЦИОМ, 64% россиян считают, что киберспорт нельзя приравнивать к обычному спорту. Тем не менее половина респондентов считают, что в России киберспорт надо развивать.