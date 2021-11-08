Гинцбург назвал 300 антител достаточным количеством для защиты от "дельта"-штамма коронавируса

Результаты научной работы основаны на исследовании 4 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции.

Антитела - это специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента в организм человека. В том числе, коронавируса. Они распознают его, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с ней.

Как рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинсбург "Известиям", исследование проводилось на основе данных четырех тысяч москвичей. Оказалось, что для полной защиты от "дельта"- штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. Если же в организме есть 500 единиц антител и больше - это еще сильнее снижает риск заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, антитела после Covid-19 защищают человека не менее 10 месяцев после заражения. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона, изучив сыворотку крови людей, переболевших коронавирусом во время первой волны.