Захарова назвала грядущий саммит за демократию "очередной химерой" Запада

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала грядущий саммит за демократию, который пройдет в онлайн-формате 9-10 ноября по инициативе президента США Джо Байдена. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

По мнению Марии Захаровой, своим саммитом Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка. Хотя на самом деле это мероприятие совсем не то, чем хочет казаться, считает дипломат.

"Это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами", - заявила Захарова в эфире "Россия 1".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ и США осознают необходимость развития диалога по вопросам стратегической стабильности. Как отметила дипломат, представители стран ведут работу в этом направлении, несмотря на существующие разногласия.