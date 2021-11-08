Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды8 ноября 2021 3:21

Новый гендиректор МХАТ анонсировал "жесточайшие сокращения" нетворческих сотрудников театра

По его словам, он нигде не видел "такого беспредела"
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Новый гендиректор МХАТ Горького Владимир Кехман

Новый гендиректор МХАТ Горького Владимир Кехман

Фото: Влад КОМЯКОВ

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал "жесточайшие сокращения" в театре. По его словам, увольнять будут нетворческих сотрудников учреждения, чтобы устранить дисбаланс между творческим коллективом и управленцами.

"Жесточайшие сокращения [будут], потому что полностью нарушен баланс между творческим коллективом и управленческим коллективом", - заявил Кехман в интервью РИА Новости.

По его словам, во МХАТ насчитывается 27 управленце, которые "занимаются непонятно чем" при бюджете на отдел в месяц 2 миллиона 300 тысяч рублей. Прибыль театра при этом составляет около 20 миллионов, заявил новый гендир.

Кехман отметил, что другие театры под его руководством, - Новосибирский театр оперы и балета и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, - показывают лучшую выручку при меньшем количестве управленческого коллектива и меньших же затратах на него.

"Такого беспредела, как есть здесь, именно в управленческой структуре, я не видел нигде. Поэтому все, что не связано сейчас с функционированием здания, творческим коллективом, поддержкой минимально необходимых вещей для продвижения будет сокращено. Все зарплаты также будут изменены. Все, кто не захочет смириться, - мы расстанемся. Я был бы готов либеральничать, если бы у меня был выход. Но другого выхода нет", - подчеркнул Кехман.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 ноября стало известно, что МХАТ им. Горького меняет художественного руководителя. После того, как на должность генерального директора театра был назначен бизнесмен Владимир Кехман, худрук Эдуард Бояков подал в отставку.