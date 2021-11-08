Новый гендиректор МХАТ анонсировал "жесточайшие сокращения" нетворческих сотрудников театра

Новый гендиректор МХАТ Горького Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал "жесточайшие сокращения" в театре. По его словам, увольнять будут нетворческих сотрудников учреждения, чтобы устранить дисбаланс между творческим коллективом и управленцами.

"Жесточайшие сокращения [будут], потому что полностью нарушен баланс между творческим коллективом и управленческим коллективом", - заявил Кехман в интервью РИА Новости.

По его словам, во МХАТ насчитывается 27 управленце, которые "занимаются непонятно чем" при бюджете на отдел в месяц 2 миллиона 300 тысяч рублей. Прибыль театра при этом составляет около 20 миллионов, заявил новый гендир.

Кехман отметил, что другие театры под его руководством, - Новосибирский театр оперы и балета и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, - показывают лучшую выручку при меньшем количестве управленческого коллектива и меньших же затратах на него.

"Такого беспредела, как есть здесь, именно в управленческой структуре, я не видел нигде. Поэтому все, что не связано сейчас с функционированием здания, творческим коллективом, поддержкой минимально необходимых вещей для продвижения будет сокращено. Все зарплаты также будут изменены. Все, кто не захочет смириться, - мы расстанемся. Я был бы готов либеральничать, если бы у меня был выход. Но другого выхода нет", - подчеркнул Кехман.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 ноября стало известно, что МХАТ им. Горького меняет художественного руководителя. После того, как на должность генерального директора театра был назначен бизнесмен Владимир Кехман, худрук Эдуард Бояков подал в отставку.