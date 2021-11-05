Захар Прилепин впервые прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им. Горького

Завлит театра МХАТ им. Горького Захар Прилепин. Фото: Олег КОРОЛЕВ

1 ноября стало известно, что МХАТ им. Горького меняет художественного руководителя. После того, как на должность генерального директора театра был назначен обанкротившийся бизнесмен Владимир Кехман, с которого кредиторы пытались взыскать более 7 миллиардов рублей, худрук Эдуард Бояков подал в отставку. Сам он по этому поводу не высказывался, зато слово взял завлит театра Захар Прилепин. Писатель и политик вышел в эфир стрима интернет-издания «Ваши новости», где высказался по поводу молниеносной отставки.

— Все, что касается Эдуарда, надо спрашивать у самого Эдуарда, — подчеркнул Прилепин. — Мы с ним на постоянной связи. Невозможно отрицать, что он колоссальный вклад принес в театр за последние три года. Люди вкалывали, были стопроцентные удачи с точки зрения позиционирования, с творческой точки зрения. Как мне кажется, Эдуард повел себя предельно разумно и по-мужски. Не захотел входить в режим конфронтации и принял такое решение [уйти по собственному желанию].

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков Фото: Олег КОРОЛЕВ

В мае 2021 года Минкульт РФ продлило с Эдуардом Бояковым соглашение о сотрудничестве, поэтому в ведомстве с удивлением восприняли новость. Захар Прилепин признался в том же. «Он сказал, что не желает лобовых столкновений и интриг», — подчеркнул завлит.

Чем теперь будет заниматься Бояков, пока неизвестно.

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