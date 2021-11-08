Госдума рассмотрит законопроект о полной компенсации платы за ЖКУ для ветеранов Великой Отечественной войны

Расходы федерального бюджета на льготы в 2023 году могут составить 1,15 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство рассмотрит и даст отзыв законопроекту, который предлагает полностью освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от плат за ЖКХ, взносов на капремонт и за использование жилых помещений. Ранее такие инициативы уже выдвигались, но новый вариант документа учитывает все замечания правительства.

Как рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, от плат за ЖКУ предлагается освободить более чем 100 тысяч человек. Расходы федерального бюджета на это составят 1,15 млрд рублей только в 2023 году, пишут "Известия".

Отмечается, что сегодня в России за услуги ЖКХ не платят многие группы граждан, включая Героев СССР, Героев России, Героев труда РФ. А действующие ветераны Великой Отечественной войны освобождаются только от половины стоимости слуг ЖКХ.

Как ранее писал сайт kp.ru, средняя сумма квитанции за коммунальные услуги в России с начала 2021 года выросла на 9 процентов и составляет около 3,4 тысяч рублей.