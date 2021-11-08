Роспотребнадзор: симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп

Потеря обоняния и вкуса отошли на второй план Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Симптомы коронавируса изменились за полтора года с момента первой волны заболеваемости. Теперь чаще всего о том, что человек заболел COVID-19, говорят насморк и боль в горле.

Как рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная, раньше о коронавирусе в первую очередь свидетельствовали потеря обоняния и вкуса. Сейчас же симптомы COVID-19 стали похожи на симптомы ОРВИ и гриппа.

"Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп - подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план", - рассказала Пшеничная.

По ее словам, примерно у трети больных при коронавирусе также встречается расстройство ЖКТ, включая диарею.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции.