Гинцбург заявил, что коронавирус можно победить за несколько месяцев при ускорении вакцинации

Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны, считает Гинцбург Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно победить в течение нескольких месяцев. Условием для этого он назвал наращивание темпов вакцинации населения и другие меры.

Как заявил Гинцбург в интервью "Известиям", ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Чтобы они привели к снижению числа заболевших, ограничения следует сочетать с ростом числа вакцинированных.

"[Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что нужны и другие меры. Например, провести черту между людьми с QR-кодами, и непривитыми, чтобы четко разграничить их.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции.