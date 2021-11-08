Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса для стабилизации цен

Минсельхоз направил свое предложение в правительство 1 ноября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минсельхоз планирует отменить пошлину на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в аппарат правительства.

По данным издания, Минсельхоз направил свое предложение в правительство 1 ноября 2022 года. В ведомстве напомнили, что Евразийский экономический союз изменил сетку тарифных преференций, из-за чего импортеры говядины лишились скидки на пошлину. Без нее мясная продукция может подорожать почти на 4%.

Как считают в Минсельхозе, нулевая пошлина сможет сдержать рост стоимости говядины. А нулевая пошлина на свинину позволит не допустить дефицита мяса из-за вспышек африканской чумы свиней в ряде регионов России.

"Известия" обратились за комментариями в Минсельхоз, однако ведомство их не предоставило.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены российских производителей на сахар за неделю выросли на 1,6% и составили 41,35 рубля за килограмм.