ФРГ примет решение об участии Украины в сертификации "Северного потока - 2" до 14 ноября 2021 года

Строительство "Северного потока - 2" было завершено в сентябре 2021 года Фото: REUTERS

Немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur ответит на заявку Украины об участии в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" в течение этой недели. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

На вопрос о том, когда Bundesnetzagentur объявит решение, Макогон ответил в своем Facebook.

"Решение ожидается на следующей неделе (до 14 ноября — прим. ред.)", — ответил Макогон.

"Оператор ГТС Украины" хочет участвовать в сертификации "Северного потока - 2", так как на Украине строительство и скорый запуск работы газопровода считают незаконными и нарушающими права Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы.