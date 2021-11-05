Пушилин заявил, что на полномасштабную агрессию Украины ДНР может ответить не только обороной

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Кадр видео

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Украины силы народного ополчения республики могут перейти от обороны к наступлению.

По его мнению, на отчаянные шаги Киев может пойти из-за энергетического кризиса, чтобы таким образом отвлечь внимание населения Незалежной от внутренних проблем. При этом Денис Пушилин подчеркнул, что ДНР все еще настроена на дипломатическое решение конфликта.

«Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Украина пытается обострить конфликт в Донбассе, о чем, в частности, свидетельствуют участившиеся обстрелы со стороны киевских военных. По ее словам, Киев делает все, чтобы спровоцировать ополченцев на ответные действия.

Спецкор kp.ru Александр Коц рассуждает о ситуации в Донецкой народной республике (ДНР): будет ли в Донбассе новая война, чем закончится нынешнее обострение у российских границ, и кому выгодна дестабилизация в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

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