Умер Вадим Морозов, бывший министр путей сообщения России

Вадим Морозов / Фото: пресс-служба РЖД

Умер Вадим Морозов, экс-министр путей сообщения России и бывший первый вице-президент ОАО "РЖД", сообщает корпоративная газета "Гудок".

Вадим Морозов ушел из жизни 7 ноября 2021 года, в возрасте 67 лет. Причина смерти не сообщается.

"Его отличали высокая требовательность к себе, профессионализм, порядочность и благородство, безупречная честность и принципиальность, чуткое и внимательное отношение к коллегам, а также подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм, - говорится в публикации. - Светлая память о Вадиме Николаевиче навсегда останется в наших сердцах ".

Напомним, Вадим Морозов с 2003 по 2004 годы занимал должность министра путей сообщения Российской Федерации, а с 2005 по 2015 годы был первым вице-президентом ОАО "РЖД".

Вадим Морозов - почетный железнодорожник России (высшая награда в отрасли). Дважды удостоен благодарности президента РФ, награжден орденом Почета, медалями "За развитие железных дорог" и "За заслуги в развитии транспортного комплекса России".

Как ранее писал сайт kp.ru, на 65-м году жизни умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.