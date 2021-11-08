Россияне заметили сокращение сроков сертификатов о вакцинации на Госуслугах до полугода

Власти Приморья заверили, что сертификаты о вакцинации выдают сроком на год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители России жалуются в соцсетях, что срок действия электронных сертификатов вакцинации сократился с года до шести месяцев, из-за чего QR-коды многих россиян в понедельник, 8 ноября, оказались недействительными. Сотрудники kp.ru также заметили это в своих личных кабинетах на сайте "Госуслуги".

Власти регионов уже начали реагировать на жалобы. Как сообщает РИА Новости, в ответ на просьбу прокомментировать информацию о сокращении срока действия QR-кода минздрав Приморья заявил о том, что сертификаты о вакцинации, которые выдают в регионе, действуют год.

На горячей линии федерального Оперативного штаба объяснили техническим сбоем изменение срока действия QR-кодов вакцинации и рекомендовали обратиться в службу поддержки, пишет E1.ru.

— Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку Госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет, — сообщили изданию на горячей линии.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 8 ноября 2021 года вступает в силу указ Минздрава России о новой форме сертификата о вакцинации. С этого дня всем, поставившим прививку, начнут выдавать документ нового образца. Кроме того, рекомендуется пройти ревакцинацию через полгода после прививки.