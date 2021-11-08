Сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации объяснили сбоем

Сокращения срока действия сертификатов не будет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Срок действия QR-кодов о вакцинации останется прежним, заверили россиян в пресс-службе Минцифры РФ. Сокращения срока действия сертификатов не будет, подчеркнули в Телеграм-канале министерства.

Информацию на Госуслугах об изменении срока действия до полугода объяснили сбоем, который произошел из-за технических работ на сайте.

"Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, - отметили в министерстве. - Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг".

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне пожаловались в социальных сетях, что срок действия электронных сертификатов вакцинации сократился с года до шести месяцев, из-за чего QR-коды многих россиян в понедельник, 8 ноября, оказались недействительными.