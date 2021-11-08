Премьер Ирака заявил, что знает, кто совершил на него покушение

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми Фото: REUTERS

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми знает, кто покушался на его жизнь. Об этом глава правительства страны написал на своей странице в Twitter.

Мустафа аль-Казыми пообещал, что позднее раскроет имена участников преступления.

"Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем, и вскоре раскроем их имена, - говорится в тексте сообщения. - Это те, кто пытается превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим".

Премьер-министр Ирака подчеркнул, что продолжит бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни одному из них не уйти от наказания.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытка покушения на жизнь премьер-министра Ирака совершена ночью 7 ноября. В атаке задействовали три беспилотника, два из которых были сбиты. Третий же сумел попасть в резиденцию главы иракского правительства, которая расположена в центре Багдада. Сам аль-Казими не пострадал. Резиденции нанесен значительный материальный ущерб.