В России выявлено 39 400 случаев заражения коронавирусом 8 ноября 2021 года

Москва продолжает лидировать по числу заражений COVID-19 Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 400 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было выявлено 8 834 495 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 4982 человека. Вторым идет Московская область с 3429 случаями заражения. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 2597 местных жителей.

По данным на понедельник, 8 ноября, за сутки скончались 1190 пациентов. Из больниц выписали 25 582 человека. Общее число умерших в России составило 248 004 человека, выздоровевших - 7 587 560.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября Кремль опубликовал поручения президента России Владимира Путина федеральному правительству с конкретными шагами по борьбе с пандемией. В документе предусмотрено 12 шагов. В частности, дорогие лекарства купят за счет федерального бюджета, военных подключат к борьбе с пандемией, а тестирование на ковид увеличат "кратно".