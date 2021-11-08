Александр Масляков опроверг слух о закрытии КВН Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущий и основатель "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о закрытии КВН в связи с запуском похожего по формату шоу "Игра" на ТНТ.

"Всё, что я могу сказать насчёт "Игры", это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей", - заявил Масляков.

В 2021 году программа отмечает юбилей - ровно 60 лет назад, 8 ноября 1961 года, первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения.

Бывший участник телепроекта Сангаджи Тарбаев в беседе с телеканалом "360" посоветовал сегодняшним кавээнщикам быть быстрее, актуальнее, резче и острее. Он отметил, что несмотря ни на что КВН жив.

Ранее Масляков раскритиковал шоу "Игра" за "аморальность" идеи. Бессменный ведущий КВН сообщил, что не собирается судиться с создателями программы и отметил, что лучше потратит силы на дело, которое любит, передает Life.ru.